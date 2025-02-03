Смертельный обстрел Херсонщины: оккупанты убили гражданского жителя

Террористы нанесли удары по Херсонщине, в результате чего, к сожалению, погиб человек. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Сегодня вечером вражеские войска обстреляли населенный пункт Надеждовка Херсонской области. В результате данной агрессии погиб 57-летний местный житель, который получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в пределах января 2025 года оккупанты обстреляли Херсонскую область более 12 тысячами снарядов. В результате атак погибло 29 мирных жителей, 237 получили ранения, большинство - от ударов дронов.

За январь российские войска выпустили 12 тысяч снарядов по Херсонщине, погибли 29 человек