Смертельный обстрел Херсонщины: оккупанты убили гражданского жителя
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела населенного пункта Надеждовка на Херсонщине погиб 57-летний местный житель.
Террористы нанесли удары по Херсонщине, в результате чего, к сожалению, погиб человек. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Сегодня вечером вражеские войска обстреляли населенный пункт Надеждовка Херсонской области. В результате данной агрессии погиб 57-летний местный житель, который получил ранения, несовместимые с жизнью.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в пределах января 2025 года оккупанты обстреляли Херсонскую область более 12 тысячами снарядов. В результате атак погибло 29 мирных жителей, 237 получили ранения, большинство - от ударов дронов.
За январь российские войска выпустили 12 тысяч снарядов по Херсонщине, погибли 29 человек01.02.25, 21:26 • 36513 просмотров