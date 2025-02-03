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Смертельний обстріл Херсонщини: окупанти вбили цивільного мешканця

Смертельний обстріл Херсонщини: окупанти вбили цивільного мешканця

Київ • УНН

 • 37653 перегляди

Унаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Надеждівка на Херсонщині загинув 57-річний місцевий житель.

Терористи завдали ударів по Херсонщині, внаслідок чого, на жаль, загинула людина. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері ворожі війська обстріляли населений пункт Надеждівка Херсонської області. У результаті даної агресії  загинув 57-річний місцевий житель, який отримав поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у межах січня 2025 року окупанти обстріляли Херсонську область понад 12 тисячами снарядів. Унаслідок атак загинуло 29 мирних жителів, 237 отримали поранення, більшість - від ударів дронів.

За січень російські війська випустили 12 тисяч снарядів по Херсонщині, загинули 29 людей 01.02.25, 21:26 • 37921 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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