Смертельний обстріл Херсонщини: окупанти вбили цивільного мешканця

Терористи завдали ударів по Херсонщині, внаслідок чого, на жаль, загинула людина. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері ворожі війська обстріляли населений пункт Надеждівка Херсонської області. У результаті даної агресії загинув 57-річний місцевий житель, який отримав поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у межах січня 2025 року окупанти обстріляли Херсонську область понад 12 тисячами снарядів. Унаслідок атак загинуло 29 мирних жителів, 237 отримали поранення, більшість - від ударів дронів.

За січень російські війська випустили 12 тисяч снарядів по Херсонщині, загинули 29 людей