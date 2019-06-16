Смертельное ДТП в Винницкой области: полиция открыла производство

"Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения ряда экспертиз. Следствием начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек)", - сообщили в полиции.



Как сообщал УНН, в Винницкой вблизи села Буды, в результате ДТП двух легковых автомобилей погибли 4 человека, и еще 4-ро человек травмированы (двое из них дети 2012 и 2014 рождения).