Смертельне ДТП на Вінниччині: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Поліція розслідує обставини аварії, у якій четверо людей загинули та четверо травмовані. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
"Обставини та причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення ряду експертиз. Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб)", - повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, на Вінниччині поблизу села Буди, внаслідок ДТП двох легковиків загинуло 4 особи, та ще 4-ро осіб травмовані (двоє з них діти 2012 та 2014 років народження).