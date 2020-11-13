Смертельное ДТП с такси в Киеве: водителю завтра будут выбирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Завтра Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство прокуратуры о заключении под стражу водителя такси, который въехал на автомобиле в остановку общественного транспорта. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
"Рассчитываем, что завтра в первой половине дня Шевченковский районный суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о заключении его (водителя такси - ред.) под стражу", - сообщила Максимец.
Ранее УНН сообщал, что водителю службы такси, который въехал на автомобиле в остановку общественного транспорта, смертельно травмировал двух женщин и ранил еще двух человек, сообщили о подозрении.
Напомним, в столице автомобиль со знаками службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых умерли.
Водителя задержали.