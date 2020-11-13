Смертельна ДТП з таксі у Києві: водію завтра обиратимуть запобіжний захід

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Завтра Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання прокуратури про взяття під варту водія таксі, який в'їхав на автомобілі в зупинку громадського транспорту. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Розраховуємо, що завтра у першій половині дня Шевченківський районний суд розгляне клопотання прокуратури про взяття його (водія таксі - ред.) під варту", - повідомила Максимець.

Раніше УНН повідомляв, що водію служби таксі, який в'їхав на автомобілі в зупинку громадського транспорту, смертельно травмував двох жінок та поранив ще двох осіб, повідомили про підозру.

Нагадаємо, у столиці автомобіль із знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли.

Водія затримали.

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