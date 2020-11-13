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Смертельна ДТП з таксі у Києві: водія авто, яке влетіло у зупинку, затримано

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Києві затримали таксиста, який, в'їхавши на автомобілі в зупинку громадського транспорту, смертельно травмував двох жінок, ще двох осіб із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає УНН.

“Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - повідомили правоохоронці.

Поліцейські зазначили, що водій автомобіля Hyundai Sonata зіткнувся з припаркованим автомобілем Hyundai Elantra, виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41-річна жінка загинула на місці події, а 60- річна місцева мешканка померла у кареті "швидкої". Ще двоє осіб госпіталізували.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що у столиці автомобіль із знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли.

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Кримінал та НП

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