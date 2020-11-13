Смертельна ДТП з таксі у Києві: водію повідомили про підозру

“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водію служби таксі повідомлено про підозру за фактом смертельної ДТП, яка сталася вранці 13 листопада 2020 року на ділянці Великої кільцевої дороги. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також до Шевченківського районного суду міста Києва підготували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у столиці автомобіль із знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли.

Водія затримали.