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Смертельное ДТП с такси в Киеве: водителю сообщили о подозрении

Смертельное ДТП с такси в Киеве: водителю сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 18014 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Водителю службы такси, который въехал на автомобиле в остановку общественного транспорта, смертельно травмировал двух женщин и ранил еще двух человек, сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры водителю службы такси сообщено о подозрении по факту смертельного ДТП, которое произошло утром 13 ноября 2020 года на участке Большой кольцевой дороги. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в Шевченковский районный суд города Киева подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в столице автомобиль со знаками службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых умерли .

Водителя задержали.

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