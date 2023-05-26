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Смертельное ДТП: в авто судьи Тандыра нашли бутылки от алкоголя

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КИЕВ. 26 мая. УНН. В автомобиле судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в сбивании насмерть нацгвардейца, обнаружили бутылки от алкоголя. Через суд будут принудительно брать анализы для установления, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналисту УНН сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Цитата

«Через суд принудительно будут брать анализы», - сказала Сапьян.

На вопрос, подано ли уже ходатайство, Сапьян ответила: «Работаем в этом направлении. Думаю, что сегодня сделают максимально все, что возможно, но это не только от нас зависит. Это судья, и не просто судья. Это человек, который возглавлял один из районных судов на Киевщине, и здесь еще в том числе нужно и решение Высшего совета правосудия».

Кроме того, она сообщила, что в автомобиле судьи обнаружили бутылки от алкоголя.

«На сколько мне было известно, были обнаружены бутылки от алкоголя в автомобиле», - рассказала Сапьян.

Дополнение

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Начато расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы и лишение право управлять транспортным средством на этот же срок.

По информации ГБР, судья отказался от прохождения осмотра в медучреждении и решается вопрос о принудительном отборе у него биологических образцов для установления находился ли он в состоянии опьянения.

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