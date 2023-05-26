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Суддя, який на смерть збив нацгвардійця, відмовився від медогляду на наявність алкоголю чи наркотиків у крові

Суддя, який на смерть збив нацгвардійця, відмовився від медогляду на наявність алкоголю чи наркотиків у крові

Київ • УНН

 • 609015 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Суддя, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я. Вживаються процесуальні заходи для примусового відбору біологічних зразків. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Суддю затримано. Як раніше повідомили УНН у Київській міській прокуратурі, затримання відбулося у порядку п. 2 ст. 482 Кримінального процесуального кодексу – затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Цитата

«Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді», - повідомили у ДБР.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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