Суддя, який на смерть збив нацгвардійця, відмовився від медогляду на наявність алкоголю чи наркотиків у крові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Суддя, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я. Вживаються процесуальні заходи для примусового відбору біологічних зразків. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише УНН.
Деталі
26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.
Суддю затримано. Як раніше повідомили УНН у Київській міській прокуратурі, затримання відбулося у порядку п. 2 ст. 482 Кримінального процесуального кодексу – затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
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«Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді», - повідомили у ДБР.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.