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13 марта, 19:26 • 46715 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104188 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107366 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107556 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101577 просмотра

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13 марта, 10:29 • 94709 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110199 просмотра

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Судья, который насмерть сбил нацгвардейца, отказался от медосмотра на наличие алкоголя или наркотиков в крови

Киев • УНН

 • 609011 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Судья, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве, отказался от проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения. Принимаются процессуальные меры для принудительного отбора биологических образцов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Детали

26 мая около полуночи судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте.

Судья задержан. Как ранее сообщили УНН в Киевской городской прокуратуре, задержание произошло в порядке п. 2 ст. 482 Уголовного процессуального кодекса – задержание судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Цитата

«От проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался. Принимаются процессуальные меры по принудительному отобранию биологических образцов у судьи», - сообщили в ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего" (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

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