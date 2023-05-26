Судья, который насмерть сбил нацгвардейца, отказался от медосмотра на наличие алкоголя или наркотиков в крови
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Судья, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве, отказался от проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения. Принимаются процессуальные меры для принудительного отбора биологических образцов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, пишет УНН.
Детали
26 мая около полуночи судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте.
Судья задержан. Как ранее сообщили УНН в Киевской городской прокуратуре, задержание произошло в порядке п. 2 ст. 482 Уголовного процессуального кодекса – задержание судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Цитата
«От проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался. Принимаются процессуальные меры по принудительному отобранию биологических образцов у судьи», - сообщили в ГБР.
Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего" (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.