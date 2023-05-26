Смертельна ДТП: в авто судді Тандира знайшли пляшки від алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В автомобілі судді Олексія Тандира, якого підозрюють у збитті насмерть нацгвардійця, виявили пляшки від алкоголю. Через суд будуть примусово брати аналізи для встановлення, чи перебував він у стані алкогольно сп’яніння. Про це журналісту УНН повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.
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«Через суд примусово будуть брати аналізи», - сказала Сап’ян.
На запитання, чи подано вже клопотання, Сап’ян відповіла: «Працюємо у цьому напрямку. Думаю, що сьогодні зроблять максимально все, що можливо, але це не тільки від нас залежить. Це суддя, і не просто суддя. Це людина, яка очолювала один із районних судів на Київщині, й тут ще зокрема потрібно і рішення Вищої ради правосуддя».
Окрім того, вона повідомила, що в автомобілі судді виявили пляшки від алкоголю.
«На скільки мені було відомо, були виявлені пляшки від алкоголю в автомобілі», - розповіла Сап’ян.
Доповнення
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Розпочато розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та позбавлення право керувати транспортним засобом на цей же строк.
За інформацією ДБР, суддя відмовився від проходження огляду у медзакладі і вирішується питання про примусовий відбір у нього біологічних зразків для встановлення чи перебував він у стані сп’яніння.