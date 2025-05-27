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Смерть мальчика во время лечения зубов во Львове: защита заявляет о мобилизации обвиняемого стоматолога

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Во Львове адвокаты врача, обвиняемого в смерти ребенка, просят приостановить дело из-за службы в ВСУ. Прокуратура просит взять ее под стражу из-за затягивания процесса.

Смерть мальчика во время лечения зубов во Львове: защита заявляет о мобилизации обвиняемого стоматолога

Во Львове суд рассматривает дело врача, обвиняемого в смерти ребенка во время стоматологического лечения. Адвокаты обвиняемой обратились в суды с просьбой приостановить уголовное производство в связи с ее призывом на военную службу, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Львовской областной прокуратуры.

В судебном заседании сторона защиты подала ходатайство в суд о приостановлении уголовного производства в связи с мобилизацией обвиняемой 

- говорится в сообщении.

Детали

В ответ на обращение адвокатов представители обвинения подали ходатайство об изменении меры пресечения – с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

"Мы будем категорически возражать против приостановния рассмотрения дела", - отметили во Львовской областной прокуратуре.

Кроме изменения меры пресечения, прокуроры обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемой для ее принудительного привода в суд.

Как отмечают правоохранители, это необходимо для обеспечения рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения и избежания дальнейшего затягивания судебного процесса.

Напомним

Инцидент произошел в декабре 2023 года, в одной из частных стоматологических клиник Львова. Во время лечения зубов умер пятилетний мальчик.

По предварительным выводам, смерть могла наступить в результате медицинской ошибки.

Дело квалифицировали по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что привело к тяжким последствиям.

Справка

Врачу сообщено о подозрении по ч.2 ст.140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.4 ст.358 (Использование заведомо поддельного документа) и ст.138 (Незаконная лечебная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до пяти лет.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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