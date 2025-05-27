Смерть мальчика во время лечения зубов во Львове: защита заявляет о мобилизации обвиняемого стоматолога
Киев • УНН
Во Львове адвокаты врача, обвиняемого в смерти ребенка, просят приостановить дело из-за службы в ВСУ. Прокуратура просит взять ее под стражу из-за затягивания процесса.
Во Львове суд рассматривает дело врача, обвиняемого в смерти ребенка во время стоматологического лечения. Адвокаты обвиняемой обратились в суды с просьбой приостановить уголовное производство в связи с ее призывом на военную службу, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Львовской областной прокуратуры.
В судебном заседании сторона защиты подала ходатайство в суд о приостановлении уголовного производства в связи с мобилизацией обвиняемой
Детали
В ответ на обращение адвокатов представители обвинения подали ходатайство об изменении меры пресечения – с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.
"Мы будем категорически возражать против приостановния рассмотрения дела", - отметили во Львовской областной прокуратуре.
Кроме изменения меры пресечения, прокуроры обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемой для ее принудительного привода в суд.
Как отмечают правоохранители, это необходимо для обеспечения рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения и избежания дальнейшего затягивания судебного процесса.
Напомним
Инцидент произошел в декабре 2023 года, в одной из частных стоматологических клиник Львова. Во время лечения зубов умер пятилетний мальчик.
По предварительным выводам, смерть могла наступить в результате медицинской ошибки.
Дело квалифицировали по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что привело к тяжким последствиям.
Справка
Врачу сообщено о подозрении по ч.2 ст.140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.4 ст.358 (Использование заведомо поддельного документа) и ст.138 (Незаконная лечебная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до пяти лет.