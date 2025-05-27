Смерть хлопчика під час лікування зубів у Львові: захист заявляє про мобілізацію обвинуваченої стоматологині

У Львові суд розглядає справу лікарки, яку обвинувачують у смерті дитини під час стоматологічного лікування. Адвокати обвинуваченої звернулися до судів з проханням призупинити кримінальне провадження у зв’язку з її призовом на військову службу, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Львівської обласної прокуратури.

В судовому засіданні сторона захисту подала клопотання до суду про зупинення кримінального провадження у звʼязку з мобілізацією обвинуваченої - йдеться у повідомленні.

Деталі

У відповідь на звернення адвокатів представники обвинувачення подали клопотання про зміну запобіжного заходу, – з нічного домашнього арешту на тримання під вартою.

"Ми будемо категорично заперечувати проти призупинення розгляду справи", - наголосили У Львівській обласній прокуратурі.

Окрім зміни запобіжного заходу, прокурори звернулись до суду з проханням надати дозвіл на затримання підозрюваної для її примусового приводу до суду.

Як зазначають правоохоронці, це необхідно для забезпечення розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу та уникнення подальшого затягування судового процесу.

Нагадаємо

Інцидент стався у грудні 2023 року, в одній із приватних стоматологічних клінік Львова. Під час лікування зубів помер п’ятирічний хлопчик.

За попередніми висновками, смерть могла настати внаслідок медичної помилки.

Справу кваліфікували за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що призвело до тяжких наслідків.

Довідка

Лікарці повідомлено про підозру за ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) та ст.138 (Незаконна лікувальна діяльність) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до п’яти років.