Смерть экс-замгенпрокурора Колинько: при вскрытии причины установить не удалось, назначены новые экспертизы

Эксперт, который проводил вскрытия тел экс-заместителя генпрокурора Ольги Колинько и ее дочери, не смог установить причины смерти. Назначен еще ряд экспертиз, результаты которых должны поступить в ближайшие недели. Об этом УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Эксперт, который проводил вскрытия тел не смог установить причины смерти из-за гнилостных изменений. Сейчас назначен еще ряд экспертиз, результаты которых должны поступить в ближайшие недели. После этого уже сможем говорить о причинах и времени наступления смерти и, возможно, каких-то обстоятельствах. Таких выводов, которые были обнародованы в СМИ, в документах нет - комментируют в прокуратуре информацию о якобы удушении Колинько.

Напомним,

В столице нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу. Правоохранители сообщили, что причины смерти неизвестны.