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У столиці знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку - джерело

У столиці знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку - джерело

Київ • УНН

 • 26956 перегляди

Ольга Колінько, колишня заступниця Генерального прокурора України, та її донька були знайдені мертвими. Причина смерті наразі не відома.

У столиці знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу. Наразі причини смерті невідомі. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Деталі

Співрозмовник УНН підтвердив факт смерті ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько та її доньки. Проте джерело утримується від коментарів щодо причин смерті

"Чи природна, чи насильницька смерть можна буде говорити після результатів розтину", - повідомило джерело УНН.

Доповнення

Ольга Колінько була відомою прокуроркою та вела гучні справи, зокрема, проти експрем’єра Павла Лазаренка, ексспікера Олександра Ткаченка, Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза, а також ексгенпрокурора Святослава Піскуна.

Ольга Колінько двічі була на посаді заступника генерального прокурора України. У 2001 – 2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

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