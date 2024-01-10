В столице нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь - источник

В столице нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу. На данный момент причины смерти неизвестны. Об этом корреспонденту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Детали

Собеседник УНН подтвердил факт смерти экс-заместителя генпрокурора Ольги Колинько и ее дочери. Однако источник воздерживается от комментариев относительно причин смерти.

"Естественная или насильственная смерть можно будет говорить после результатов вскрытия", - сообщил источник УНН.

Дополнение

Ольга Колинько была известным прокурором и вела громкие дела, в частности, против экс-премьера Павла Лазаренко, экс-спикера Александра Ткаченко, Ефима Звягильского, личного помощника председателя Верховной Рады Александра Мороза, а также экс-генпрокурора Святослава Пискуна.

Ольга Колинько дважды была на должности заместителя генерального прокурора Украины. В 2001 - 2003 годах она возглавляла Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.