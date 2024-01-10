В столице нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь - источник
Ольга Колинько, бывшая заместитель Генерального прокурора Украины, и ее дочь были найдены мертвыми. Причина смерти пока не известна.
ДТП в Черноморске: легковушка потеряла управление и выехала на обочину, погибла 7-летняя девочка
7-летняя девочка погибла, мать травмирована в результате наезда эвакуированного автомобиля ВАЗ в Черноморске; водителю грозит тюремное заключение.
В Одесской области очередная международная встреча: с европейскими партнерами планируется расширить сеть ЦПАУ
Олег Кипер обсудил с КМЕС вопросы укрепления устойчивости и развития Одессы в условиях обстрелов, сосредоточившись на коммуникационных и административных сетях. Международные встречи также были направлены на поддержку послевоенного восстановления Одессы и региональной безопасности.
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись около 10 авто
На Окружной в Киеве произошло масштабное ДТП с участием около 10 автомобилей, на место прибыла полиция.
ССО показали как HIMARS уничтожает вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С"
Украинские спецназовцы уничтожили российскую гаубицу 2С19 "Мста-С" и повредили пусковую установку "Торнадо-Г" на юге страны с помощью ПТРК HIMARS.
На фоне массированных авиаударов: в НАТО обещают усилить ПВО Украины
После массированных российских авиаударов по украинским городам, которые состоялись 2 января и 29 декабря, в НАТО обещают усилить противовоздушную оборону Украины.
Уже прошла испытания на полигоне: украинские разработчики создали подвижную огневую точку
Украина разработала дистанционно управляемую мобильную огневую точку UTE MT-1, испытания которой завершились, и планируется производство усовершенствованных установок.
ВОЗ отменила шестую миссию помощи в Газу из-за отсутствия гарантий безопасности
ВОЗ отменила шестую миссию по оказанию помощи Газе из-за отсутствия гарантий безопасности на фоне острой нехватки медикаментов.
Зеленский встретился с парламентариями Литвы: обсудили поддержку вступления Украины в НАТО и ответственность рф за военные преступления
Зеленский обсудил с литовским парламентом вопросы интеграции Украины в НАТО и правосудия за военные преступления.
Авария в Кривом Роге: часть города осталась без света, критическую инфраструктуру переводят на генераторы
В Кривом Роге произошла авария, которая привела к отключению электроэнергии. Аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения. Тем временем критически важную инфраструктуру перевели на генераторы.