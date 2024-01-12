Смерть ексзаступниці генпрокурора Колінько: під час розтину причини встановити не вдалося, приначено нові експертизи

Експерт, який проводив розтини тіл ексзаступниці генпрокурора Ольги Колінько та її доньки, не зміг встановити причини смерті. Призначено ще низку експертиз, результати яких мають надійти найближчими тижнями. Про це УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.

Експерт, який проводив розтини тіл не зміг встановити причини смерті через гнилісні зміни. Наразі призначено ще низку експертиз, результати яких мають надійти найближчими тижнями. Після цього вже зможемо говорити про причини та час настання смерті та, можливо, якісь обставини. Таких висновків, які були оприлюднено в ЗМІ, в документах немає - коментують в прокуратурі інформацію щодо нібито удушення Колінько.

Нагадаємо

У столиці знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу. Правоохоронці повідомили, що причини смерті невідомі.