Сложная ситуация на фронте: украинские военные сдержали более 90 штурмов врага

За последние сутки зимы на российско-украинском фронте произошло 91 боевое столкновение. В частности, ВСУ поразили 11 районов с оккупантами. Об этом информирует УНН со ссылкой на утренний отчет Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08.00 01.03.2025 на фронте зафиксировано 91 боестолкновение.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 100 авиаударов, в частности, сбросил 152 КАБ. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2449 дронов-камикадзе - говорится в сводке.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области; Калиново, Черноглазовка, Орешанка, Довжик, Безруки Харьковской области; Краматорск, Белокузьминовка, Красноторка, Константиновка, Зверево, Леонтовичи, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Сичневое Днепропетровской области; Железнодорожное, Гуляйполе, Пятихатки Запорожской области; Антоновка, Понятовка Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и склад боеприпасов противника.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялась одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал дважды. Пытался продвинуться вперед неподалеку Ивановки и Ямполовки.

Также, вчера враг дважды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении состоялось два штурмовых действия захватчиков в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Торецком направлении украинские воины отбили 16 атак в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Песчаное, Котлино, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских наступательных действий. Усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Константинополь и Скудное.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг трижды пытался подвинуть наших защитников с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении, в районах Привольного и Ровнополя.

На Ореховском направлении, в районах Пятихаток и Каменского, захватчики совершили три атаки позиций наших защитников.

На Приднепровском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 18 атак противника, враг нанес 527 артиллерийских обстрелов, из них 18 - из реактивных систем залпового огня, совершил 25 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним

Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск за 28 февраля - 1 марта 2025 года. Враг потерял 1050 военных, 61 артсистему, 15 ББМ и другую технику.

российские войска продвинулись сразу на 4 направлениях фронта: карты ISW