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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Складна ситуація на фронті: українські військові стримали понад 90 штурмів ворога

Київ • УНН

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За останню добу зими на фронті відбулося 91 бойове зіткнення, противник завдав 100 авіаударів та понад 5600 обстрілів. ЗСУ уразили 11 районів зосередження ворога, три артсистеми та склад боєприпасів.

Складна ситуація на фронті: українські військові стримали понад 90 штурмів ворога

За останню добу зими на російсько-українському фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Зокрема, ЗСУ уразили 11 районів з окупантами. Про це інформує УНН з посиланням на ранковий звіт Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08.00 01.03.2025 на фронті зафіксовано 91 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 100 авіаударів, зокрема, скинув 152 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2449 дронів-камікадзе

- йдеться у зведенні.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Юнаківка, Басівка Сумської області; Калинове, Чорноглазівка, Орішанка, Довжик, Безруки Харківської області; Краматорськ, Білокузьминівка, Красноторка, Костянтинівка, Звірове, Леонтовичі, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове Донецької області; Січневе Дніпропетровської області; Залізничне, Гуляйполе, П’ятихатки Запорізької області; Антонівка, Понятівка Херсонської області.

За даними Генштабу ЗСУ, вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та склад боєприпасів противника.

Ситуація по напрямках

Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував двічі. Намагався просунутись уперед неподалік Іванівки та Ямполівки.

Також, вчора ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії загарбників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмів агресора у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих наступальних дій. Зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Скудне.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог тричі намагався посунути наших оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку, в районах Привільного та Рівнополя.

На Оріхівському напрямку, в районах П’ятихаток та Кам’янського, загарбники здійснили три атаки позицій наших захисників.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 18 атак противника, ворог завдав 527 артилерійських обстрілів, з них 18 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ за 28 лютого - 1 березня 2025 року. Ворог втратив 1050 військових, 61 артсистему, 15 ББМ та іншу техніку.

російські війська просунулися одразу на 4 напрямках фронту: карти ISW01.03.25, 04:27 • 102028 переглядiв

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