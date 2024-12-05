Словакия закрывает свое генконсульство в россии
Киев • УНН
Генеральное консульство Словакии в санкт-петербурге закроется 31 декабря 2024 года. После закрытия консульские услуги для граждан рф будут предоставляться только в посольстве Словакии в москве.
Правительство Словакии решило закрыть генеральное консульство Словацкой Республики в российском городе санкт-петербург в конце года. Об этом говорится на сайте дипучреждения, пишет УНН.
Детали
Деятельность генерального консульства Словакии в санкт-петербурге будет прекращена с 31 декабря 2024 года. С начала следующего года ведомство больше не будет предоставлять свои услуги гражданам РФ.
В то же время отмечается, что граждане России могут и в дальнейшем подавать заявления на получение виз, вида на жительство или проверку подписей, переводы и заверения ксерокопий и копий документов в посольстве Словакии в москве.
Напомним
Россия закроет Генконсульство Польши в санкт-петербурге с 10 января 2025 года в ответ на закрытие ее консульства в Познани. Также рф объявила трех польских дипломатов персонами нон грата.