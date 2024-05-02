Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту и бывшему генеральному продюсеру телеканала "112 Украина" Артему Марчевскому, сообщает чешское издание Denik N, передает УНН.

Детали

Правительство Чехии внесло в санкционный список Артема Марчевского, который, по данным спецслужб, пытался повлиять на европейские выборы, и рассчитывало аннулировать его вид на жительство. Однако одного из руководителей пророссийской сети влияния защищают в другом месте - в соседней Словакии пишет Деник Н.

Как сообщил адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко, статус временной защиты он получил от словацкого Министерства внутренних дел. До этого Марчевскому отказали в Чехии, которая ввела против него санкции. В стране заблокировали его активы, а также деньги на банковских счетах.

Чехия подозревает Марчевского в том, что он вместе с Виктором Медведчуком возглавлял пророссийскую сеть влияния, которая финансировала сайт Voice of Europe, распространявший пророссийскую пропаганду.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток отказался от комментариев, пишет издание.

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