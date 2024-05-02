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Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому
Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, соратнику Виктора Медведчука.
Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента
В Грузии вспыхнули протесты, когда полиция применила перцовый баллончик, водометы и, как утверждается, резиновые пули против около 40 000 демонстрантов, которые выступали против противоречивого закона об "иностранных агентах", принятого парламентом.
В Херсоне раздаются взрывы
Российская армия обстреляла Херсон, повредив жилые дома и башню сотовой связи, в то время как взрывы были слышны в городе без объявления воздушной тревоги.
В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты
Российский ракетный удар разрушил сортировочный склад и офис "Новой почты" в Одессе, но обошлось без жертв; "Новая почта" полностью компенсирует клиентам стоимость поврежденных посылок.
Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли
Девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 14-го этажа в Деснянском районе Киева, смертельно травмировав 39-летнего мужчину, который стоял у подъезда.
США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией
США, Великобритания и ЕС оказывают давление на ОАЭ, чтобы те боролись с компаниями, которые уклоняются от российских санкций из-за войны в Украине, обмениваясь торговыми данными и предотвращая экспорт товаров двойного назначения, которые могут способствовать российским военным усилиям.
Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших
По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одессе, что повлекло мощный пожар на месте падения.
Минобороны готовят приложение, которое позволит военнообязанным обновлять данные и становиться в "электронную очередь" не посещая ТЦК
Министерство обороны планирует ввести "электронную очередь" для посещения военных комиссариатов и запустить приложение "Электронный кабинет военнообязанного" до 18 мая, чтобы решить проблему длинных очередей, вызванных новым законом о мобилизации, который требует обновления персональных данных.
Оккупанты, вероятно, попали в склад "Новой почты" в Одессе - местные паблики
По сообщениям, российские военные нанесли удар по складу "Новой почты" в Одессе, что вызвало пожар. Официальной информации о "прилетах" пока нет.
В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым
В Одессе вспыхнул масштабный пожар из-за сообщений о "прилетах". Ранее власти призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.