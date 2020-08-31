Словакия с 1 сентября изменит порядок въезда для украинцев

"... с 08:00 (по киевскому времени) 01.09.2020 года при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на веб-странице: https://korona.gov.sk/uk/ehranica. Его посылают на электронную почту, указанную при регистрации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с 1 сентября для граждан Украины действуют новые правила для въезда в Венгрию: тем, кому разрешен въезд в страну, должно обязательно пройти 14-дневную самоизоляцию.