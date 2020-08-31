Словаччина з 1 вересня змінить порядок в'їзду для українців

"... з 08:00 (київського часу) 01.09.2020 року при перетині кордону від осіб, що прямують з України у Словаччину, вимагатимуть підтвердження реєстрації на веб-сторінці: https://korona.gov.sk/uk/ehranica. Його надсилають на електронну пошту, вказану при реєстрації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, з 1 вересня для громадян Україні діють нові правила для в’їзду в Угорщину: тим, кому дозволений в’їзд до країни, має обов’язково пройти 14-денну самоізоляцію.