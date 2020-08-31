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Угорщина оновила правила в’їзду для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. З 1 вересня для громадян Україні діють нові правила для в’їзду в Угорщину: тим, кому дозволений в’їзд до країни, має обов’язково пройти 14-денну самоізоляцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення посольства України в Угорщині у Facebook.

Угорщина оновила правила в’їзду для українців

“З 1 вересня 2020 року право в’їзду в Угорщину мають громадяни України: які є членами сім’ї громадян Угорщини; які мають дійсний дозвіл на постійне проживання в Угорщині та члени їх сімей; які мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни більше ніж 90 днів; які є посадовими особами дипломатичної служби або прибувають в Угорщину з офіційним візитом; які є спортивними професіоналами та працюють в Угорщині; які документально доведуть, що протягом останніх 6 місяців хворіли COVID-19”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в інших випадках в’їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції.

Зокрема, за наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, вказану в процесі формування запиту, необхідно продемонструвати на кордоні (друкований варіант або на екрані мобільного пристрою).

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“Усі громадяни України, які прибувають в Угорщину, обов’язково потрапляють до карантину на 14 днів (по місцю проживання або у шпиталі). Звільнитися від карантину можливо на підставі результатів двох негативних тестів (виключно в Угорщині) на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) з різницею видачі щонайменше у 48 годин. Результати іноземних тестів не розглядаються”, — додається у повідомленні.

Також повідомляється, що на українсько-угорському кордоні для в'їзду в Угорщину можна використати виключно пункти пропуску “Тиса”, “Лужанка” та “Вілок”.

“Громадяни України, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо громадянин України повертається в Україну, а також у разі коли: особа надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію; особа відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів; у особи наявний документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення, а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість Вашого в’їзду до інших транзитних країн”, — підсумовується у повідомленні.

Так, на українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску “Тиса” та “Лужанка”.

Зупинки у межах використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Час транзиту не може перевищувати 24 години. Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється поліцією.

Нагадаємо, влада Угорщини перша закриває кордони країни з-поміж країн-членів ЄС, щоб стримати поширення коронавірусу. 

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