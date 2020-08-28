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МЗС назвало нові країни, які відкрили в’їзд для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. В’їзд для українців відкрили Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне і Руанда - загалом уже 45 країн. Про це наголосив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

МЗС назвало нові країни, які відкрили в’їзд для українців

“Ми розуміємо, що сезон літніх відпусток завершується і, відповідно, вже попит на візити буде менший. Але наразі відкритими і відносно відкритими залишаються 45 країн. Ця цифра змінилася у порівнянні з двома тижнями тому, було лише 42 країни. Додалися Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне і Руанда”, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив умови для в’їзду на територію країн, які є найпопулярнішими туристичними напрямками для українців і наразі дозволяють в’їзд для наших громадян.

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