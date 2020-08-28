МЗС назвало нові країни, які відкрили в’їзд для українців

“Ми розуміємо, що сезон літніх відпусток завершується і, відповідно, вже попит на візити буде менший. Але наразі відкритими і відносно відкритими залишаються 45 країн. Ця цифра змінилася у порівнянні з двома тижнями тому, було лише 42 країни. Додалися Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне і Руанда”, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив умови для в’їзду на територію країн, які є найпопулярнішими туристичними напрямками для українців і наразі дозволяють в’їзд для наших громадян.



