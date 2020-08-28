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МИД назвал новые страны, открывшие въезд для украинцев

Киев • УНН

 • 19547 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Въезд для украинцев открыли Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда - в целом уже 45 стран. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

МИД назвал новые страны, открывшие въезд для украинцев

"Мы понимаем, что сезон летних отпусков заканчивается и, соответственно, уже спрос на визиты будет меньше. Но на данный момент открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран. Эта цифра изменилась по сравнению с двумя неделями назад, было всего 42 страны. Добавились Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда", - сказал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условия для въезда на территорию стран, которые являются самыми популярными туристическими направлениями для украинцев и позволяют въезд для наших граждан.

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