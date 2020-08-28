МИД назвал новые страны, открывшие въезд для украинцев

"Мы понимаем, что сезон летних отпусков заканчивается и, соответственно, уже спрос на визиты будет меньше. Но на данный момент открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран. Эта цифра изменилась по сравнению с двумя неделями назад, было всего 42 страны. Добавились Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда", - сказал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условия для въезда на территорию стран, которые являются самыми популярными туристическими направлениями для украинцев и позволяют въезд для наших граждан.



