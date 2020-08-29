Угорщина першою в ЄС знову закриває кордони через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Влада Угорщини перша закриває кордони країни з-поміж країн-членів ЄС, щоб стримати поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“З 1 вересня іноземним громадянам буде відмовлено у в’їзді на територію Угорщини”, — заявив в п’ятницю, 28 серпня, глава адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуляш.
Планується, що цей захід буде спочатку діяти протягом одного місяця. Тим самим Угорщина стала першою державою Європейського Союзу, яка знову закрила свої кордони після того, як в червні країни Шенгенської зони пом’якшили більшість обмежень на пересування в її межах.
Згідно з новими правилами, громадяни Угорщини зможуть безперешкодно в’їхати в країну, якщо пред’являть два негативних тести на SARS-CoV-2. В іншому випадку їм доведеться провести 14 днів на карантині.
Як зазначає видання, Угорщині вдалося “відносно успішно” впоратися з пандемією. У країні зафіксовано лише 5511 випадків зараження коронавірусом, 614 осіб померли через наслідки легеневого захворювання COVID-19, що викликається цим вірусом. Проте, в останні дні суттєво зросла кількість заражень, більшість нових випадків інфікування відбулося за кордоном.
Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 835 730. У свою чергу, одужали 16 119 822 людини. Всього у світі 24 646 610 осіб інфіковано.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 114 497 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 451 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.