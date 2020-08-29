Венгрия первой в ЕС снова закрывает границы из-за коронавируса

“С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии”, — заявил в пятницу, 28 августа, глава администрации венгерского премьер-министра Гёргей Гуляш.

Планируется, что это мероприятие будет сначала действовать в течение одного месяца. Тем самым Венгрия стала первым государством Европейского Союза, которая снова закрыла свои границы после того, как в июне страны Шенгенской зоны смягчили большинство ограничений на передвижение в ее пределах.

Согласно новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на SARS-CoV-2. В противном случае им придется провести 14 дней на карантине.

Как отмечает издание, Венгрии удалось “относительно успешно” справиться с пандемией. В стране зафиксировано лишь 5511 случаев заражения коронавирусом, 614 человек умерли из-за последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом. Однако, в последние дни существенно увеличилось количество заражений, большинство новых случаев инфицирования произошло за рубежом.

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 835 730. В свою очередь, выздоровели 16 119 822 человека. Всего в мире 24 646 610 человек инфицировано.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2451 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.