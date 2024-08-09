"Сливы" в НАБУ: Кривонос заявил о завершении служебного расследования в отношении Углавы

Служебное расследование о возможном давлении на обличителей, в котором фигурирует первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, завершено, зафиксированы нарушения. Об этом заявил директор бюро Семен Кривонос.

Вчера я утвердил заключение служебного расследования, которое касалось событий уже после того, как было начато досудебное расследование по утечкам - это служебное расследование относительно возможного давления на обличителей и других вопросов с этим связанных... В рамках расследования зафиксированы определенные нарушения как и Кодекса этики работников НАБУ, так и закона "О государственной службе", ряда других нормативно-правовых актов - отметил Кривонос на брифинге о результатах работы антикоррупционеров в первом полугодии 2024 года.

Он сообщил, что к заключению были приобщены возражения, которые предоставил Гизо Углава.

Теперь указанный вывод должна рассмотреть дисциплинарная комиссия и окончательно установить виновное лицо или не виновное, произошло нарушение или не произошло, и предоставить соответствующие рекомендации по применению или неприменению соответствующих санкций в отношении тех или иных лиц.

По его прогнозам, через две-три недели дисциплинарная комиссия рассмотрит заключение служебного расследования.

Кривонос отметил, что это служебное расследование утечки информации из НАБУ не касается, по "сливам" проводится другое досудебное расследование и о его результатах будет сообщено отдельно.

Контекст

В конце мая НАБУ попало в скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро. Из-за этого директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

В связи со скандалом члены антикоррупционного комитета ВР решили вызвать директора НАБУ Семена Кривоноса на заседание. Однако, он отказался прийти на заседание. Поэтому члены антикоррупционного комитета провели выездное заседание в НАБУ.

Стоит отметить, что Гизо Углава после того, как сам стал фигурантом расследования НАБУ, признал наличие серьезных проблем во время следствия, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении "внешних целей".

На это указывали даже международные аудиторы.

Кроме того, первый заместитель директора НАБУ Углава заявил, что бюро оказалось под угрозой потери независимости, а детективы находятся под политическим давлением, что существенно снижает эффективность борьбы с коррупцией.