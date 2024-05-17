"Сливал" рашистам позиции ПВО, прикрывающей Харьков: задержан предатель

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента фсб на Харьковщине. Он готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны, которые защищают регион от нового наступления рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По имеющимся данным, главными целями врага были пункты базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ПВО. Для огневого поражения украинских объектов агент пытался установить и передать их координаты российской спецслужбе.

Чтобы выполнить эту задачу, он объезжал пригород областного центра, где скрыто фиксировал места возможной дислокации подразделений ВСУ.

Впрочем, Служба безопасности предотвратила воплощение вражеских планов и задержала злоумышленника в его собственном доме. Одновременно с этим были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ. У задержанного изъято орудие преступной деятельности, - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским пособником оказался 30-летний житель одного из поселков Харьковского района. В конце 2023 года он был завербован в агентурный аппарат вражеской спецслужбы и получил задание кроме передачи данных об объектах ПВО, мобилизоваться в ряды ВСУ. Но военные контрразведчики предотвратили проникновение вражеского агента в подразделение Вооруженных Сил Украины на стадии оформления.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала 18-летнего харьковчанина, который подозревается в том, что был агентом фсб и собирал разведывательные данные, чтобы помочь спланировать новое наступление россиян в регионе.