"Сливал" рашистам позиции ПВО, прикрывающей Харьков: задержан предатель
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала 30-летнего харьковчанина, который готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны.
Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента фсб на Харьковщине. Он готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны, которые защищают регион от нового наступления рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
По имеющимся данным, главными целями врага были пункты базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ПВО. Для огневого поражения украинских объектов агент пытался установить и передать их координаты российской спецслужбе.
Чтобы выполнить эту задачу, он объезжал пригород областного центра, где скрыто фиксировал места возможной дислокации подразделений ВСУ.
Впрочем, Служба безопасности предотвратила воплощение вражеских планов и задержала злоумышленника в его собственном доме. Одновременно с этим были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ. У задержанного изъято орудие преступной деятельности,
По данным следствия, вражеским пособником оказался 30-летний житель одного из поселков Харьковского района. В конце 2023 года он был завербован в агентурный аппарат вражеской спецслужбы и получил задание кроме передачи данных об объектах ПВО, мобилизоваться в ряды ВСУ. Но военные контрразведчики предотвратили проникновение вражеского агента в подразделение Вооруженных Сил Украины на стадии оформления.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала 18-летнего харьковчанина, который подозревается в том, что был агентом фсб и собирал разведывательные данные, чтобы помочь спланировать новое наступление россиян в регионе.
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