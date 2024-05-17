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"Зливав" рашистам позиції ППО, що прикриває Харків: затримано зрадника

"Зливав" рашистам позиції ППО, що прикриває Харків: затримано зрадника

Київ • УНН

 • 15685 перегляди

Служба безпеки України затримала 30-річного харків'янина, який готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб на Харківщині. Він готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

За наявними даними, головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО. Для вогневого ураження українських об’єктів агент намагався встановити й передати їхні координати російській спецслужбі.

Щоб виконати це завдання, він об’їжджав передмістя обласного центру, де приховано фіксував місця можливої дислокації підрозділів ЗСУ.

Втім, Служба безпеки запобігла втіленню ворожих планів і затримала зловмисника у його власному помешканні. Одночасно з цим було проведено додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ. У затриманого вилучено знаряддя злочинної діяльності,

- йдеться уповідомленні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 30-річний мешканець одного із селищ Харківського району. Наприкінці 2023 року він був завербований до агентурного апарату ворожої спецслужби та отримав завдання окрім передачі даних про обʼєкти ППО, мобілізуватись до лав ЗСУ. Але військові контррозвідники запобігли проникненню ворожого агента до підрозділу Збройних Сил України на стадії оформлення.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала 18-річного харків'янина, який підозрюється у тому, що був агентом фсб і збирав розвідувальні дані, щоб допомогти спланувати новий наступ росіян у регіоні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
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