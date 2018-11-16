Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По информации управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, следствию необходимо не менее 16 дней для проведения следственных действий на участке, который ранее был частью улицы Институтской, где демонтировали мемориал Героям Небесной сотни. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал гендиректор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, передает корреспондент УНН.
"Мы стараемся, чтобы план по созданию мемориала и музея был воплощен в жизнь", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, когда планируется завершение музея Революции достоинства.
По словам Пошивайло, на сегодняшний день речь идет о воплощении в жизнь прежде всего результатов конкурса в первой номинации "Создание мемориала Героев Небесной сотни" на бывшей Институтской улице. Уже разработан проект, сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Гендиректор Национального мемориального комплекса выразил уверенность, что музей, определенный заказчиком строительства, почти готов к началу строительных работ.
"Арест этого участка должен быть завершен после проведения следственных действий. По информации Генеральной прокуратуры, в частности управление спецрасследований, на завершение следствия им нужно минимум 16 дней. Поэтому думаю, что мы вполне успеваем. Если следствие начнется вовремя и вовремя будет завершено", - сказал он.
Как сообщал УНН, 7 ноября в Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года.