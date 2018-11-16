Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105864 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111928 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149110 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143892 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136199 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128074 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170744 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской

Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской

Киев  •  УНН

 • 9340 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По информации управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, следствию необходимо не менее 16 дней для проведения следственных действий на участке, который ранее был частью улицы Институтской, где демонтировали мемориал Героям Небесной сотни. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал гендиректор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, передает корреспондент УНН.

"Мы стараемся, чтобы план по созданию мемориала и музея был воплощен в жизнь", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, когда планируется завершение музея Революции достоинства.

По словам Пошивайло, на сегодняшний день речь идет о воплощении в жизнь прежде всего результатов конкурса в первой номинации "Создание мемориала Героев Небесной сотни" на бывшей Институтской улице. Уже разработан проект, сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Гендиректор Национального мемориального комплекса выразил уверенность, что музей, определенный заказчиком строительства, почти готов к началу строительных работ.

"Арест этого участка должен быть завершен после проведения следственных действий. По информации Генеральной прокуратуры, в частности управление спецрасследований, на завершение следствия им нужно минимум 16 дней. Поэтому думаю, что мы вполне успеваем. Если следствие начнется вовремя и вовремя будет завершено", - сказал он.

Как сообщал УНН, 7 ноября в Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года.

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