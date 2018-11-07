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У Києві демонтують меморіал героям Небесної Сотні

У Києві демонтують меморіал героям Небесної Сотні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Києві демонтують меморіал Героям Небесної Сотні для проведення додаткових слідчих дій й закінчення експерименту Генеральної прокуратури України щодо обставин загибелі учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.

“На Алеї Героїв Небесної Сотні Генеральна Прокуратура України проводить додаткові слідчі дії в закінчення експерименту ГПУ щодо обставин загибелі учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року (справи Майдану). Задля їх проведення працівникам прокуратури необхідно максимально відтворити ландшафт вулиці станом на лютий 2014 року”, — йдеться в зверненні на банері, розміщеному на алеї.

Зазначається, що після закінчення слідчого експерименту заплановано початок робіт із побудови меморіалу Героям Небесної Сотні.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк закликав Київську міську державну адміністрацію та Генерального прокурора посприяти з перенесенням тимчасового меморіалу героям Небесної сотні на вулиці Інститутській для продовження слідчих експериментів у справі розстрілів на Майдані.

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