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Горбатюк закликав перенести меморіал Небесної сотні для слідчих експериментів

Горбатюк закликав перенести меморіал Небесної сотні для слідчих експериментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк закликав Київську міську державну адміністрацію та Генерального прокурора посприяти з перенесенням тимчасового меморіалу героям Небесної сотні на вулиці Інститутській для продовження слідчих експериментів у справі розстрілів на Майдані. Про це він сьогодні заявив на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

“З липня місяця наші прохання не находять відгуку у Київській міськдержадміністрації і, відповідно, ви бачите, що не переноситься (меморіал Героям Небесної сотні на вулиці Інститутській — ред.) і гальмується проведення слідчих експериментів. А роботи (з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції гідності — ред.) збираються проводити. Тому що заступник Генерального прокурора скасувала постанову прокурора про заборону проведення будь-яких змін”, — сказав він.

Крім того, зауважив Горбатюк, прокурор у справі убивств на Майдані звертався до Печерського районного суду Києва для накладення арешту на цю ділянку на вулиці Інститутській до завершення слідчих експериментів.

“Ви уявіть. У судовому засіданні суддя прокурору сказав про те, що задовольняє цю вимогу прокурора, а після того, коли прокурор прийшов отримувати рішення — було написано, що він (суддя — ред.) відмовив у задоволення клопотання, відмовив в арешті цієї ділянки в частині невнесення змін”, — сказав він.

І на сьогодні склалася така ситуація, продовжив Горбатюк, що через тиждень можуть розпочатися роботи на цій ділянці на вулиці Інститутській, але до теперішнього часу не перенесений тимчасовий меморіал героям Небесної сотні.

“Склалася практично безвихідна ситуація. Тому що не можуть чітко пояснити: що відбувається і хто приймає такі рішення”, — зауважив керівник Управління спецрозслідувань.

Він зазначив, що у КМДА кажуть про те, що начебто немає згоди Генерального прокурора, а заступник генпрокурора повідомила, що Луценко “не проти”.

“Генеральний (прокурор — ред.) не проти, КМДА не проти, але, на жаль, наші слідчі дії гальмуються. І тому я, користуючись нагодою, звертаюся до КМДА, до Генерального прокурора з тим, щоби вжити спільно всіх тих заходів, враховуючи підтримку і згоду родин Небесної сотні, для того, щоб ми могли завершити проведення цих слідчих дій”, — наголосив Горбатюк.

Як повідомляв УНН, 17 липня 2018 року на вулиці Інститутській розпочалися слідчі експерименти у справі розстрілів на Майдані.

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