Сьогодні на Інститутській розпочнеться слідчий експеримент у справі Майдану - ГПУ

"Так, сьогодні (розпочнуться слідчі дії на вулиці Інститутській у справі убивств на Майдані - ред.)... За попереднім плануванням слідчих і прокурорів, планується до двох місяців завершити або й швидше. Ми для себе плануємо не пізніше трьох місяців всі слідчі дії завершити", - сказав він.

За словами Горбатюка, слідство все ж спробує завершити слідчі експерименти протягом місяця.

Також, зазначив він, на час слідчих дій буде перенесення тимчасового пам'ятника на Інститутській, де загинули протестувальники.



Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що не було звільнено жодного прокурора, який був причетний до розслідування справи Майдану.



Нагадаємо, станом на кінець квітня у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 році повідомлено про підозру 57 особам.