Горбатюк розповів, скільком оголошена підозра за вбивства на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на зараз у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 році повідомлено про підозру 57 особам. Про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНН.
"Про вбивства на Майдані повідомлено про підозру 57 особам, в тому числі найвищим посадовим особами держави, які втекли. Одночасно уже стосовно 6 осіб – колишніх президента, міністра внутрішніх справ, голови СБУ, його заступника, керівника громадської безпеки київської міліції - судом надано дозвіл на початок заочного судового розслідування. Це лише те, що стосується вбивств на Майдані", - повідомив Горбатюк.
При цьому він зазначив, що слідчі прокуратури втрачають повноваження з моменту початку діяльності ДБР.
"Ця подія настала 20 листопада 2017 року. З того часу слідчі прокуратури втратили повноваження реєструвати нові кримінальні провадження, а також під загрозою саме розслідування вбивств", - зазначив Горбатюк.
Нагадаємо, суд дозволив заочне розслідування щодо екс-заступника МВС.