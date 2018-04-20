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Горбатюк рассказал, скольким объявлено ​​подозрение за убийства на Майдане

Киев • УНН

 • 11572 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на сейчас по делу убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам. Об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНН.

Горбатюк рассказал, скольким объявлено ​​подозрение за убийства на Майдане

"Об убийствах на Майдане сообщено о подозрении 57 лицам, в том числе высокопоставленным должностным лицам государства, которые сбежали. Одновременно уже по 6 людям - это бывшие президент, министр внутренних дел, председатель СБУ, его заместитель, руководитель общественной безопасности киевской милиции - судом предоставлено разрешение на начало заочного судебного расследования. Это только то, что касается убийств на Майдане", - сообщил Горбатюк.

При этом он отметил, что следователи прокуратуры теряют полномочия с момента начала деятельности ГБР.

"Это событие наступило 20 ноября 2017 года. С тех пор следователи прокуратуры потеряли полномочия регистрировать новые уголовные производства, а также под угрозой само расследование убийств", - отметил Горбатюк.

Напомним, суд разрешил заочное расследование экс-заместителя МВД.

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