Горбатюк рассказал, скольким объявлено подозрение за убийства на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на сейчас по делу убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам. Об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНН.
"Об убийствах на Майдане сообщено о подозрении 57 лицам, в том числе высокопоставленным должностным лицам государства, которые сбежали. Одновременно уже по 6 людям - это бывшие президент, министр внутренних дел, председатель СБУ, его заместитель, руководитель общественной безопасности киевской милиции - судом предоставлено разрешение на начало заочного судебного расследования. Это только то, что касается убийств на Майдане", - сообщил Горбатюк.
При этом он отметил, что следователи прокуратуры теряют полномочия с момента начала деятельности ГБР.
"Это событие наступило 20 ноября 2017 года. С тех пор следователи прокуратуры потеряли полномочия регистрировать новые уголовные производства, а также под угрозой само расследование убийств", - отметил Горбатюк.
Напомним, суд разрешил заочное расследование экс-заместителя МВД.