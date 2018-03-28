Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо екс-заступника МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Печерський районний суд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на спеціальне (заочне) досудове слідство щодо колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“У середу, 28 березня 2018 року, Печерським райсудом Києва задоволено клопотання слідчих Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника Міністра внутрішніх справ України В. Ратушняка в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва у період з 18.02.2014 по 20.02.2014 та терористичного акту 20.02.2014 на вулиці Інститутській у м. Києві”, — написала Сарган.
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Вона зазначила, що Ратушняк підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України.
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За словами Сарган, спеціальне досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі рішення суду вже здійснюється відносно інших колишніх високопосадовців (членів організованої злочинної групи) — президента України В. Януковича, Голови Служби безпеки України О. Якименка та його першого заступника В. Тоцького.