Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-заместителя МВД

"В среду, 28 марта 2018 года, Печерским райсудом Киева удовлетворено ходатайство следователей Департамента специальных расследований ГПУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя Министра внутренних дел Украины В. Ратушняка в организации в составе организованной преступной группы, превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​г. Киеве", - написала Сарган.

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Она отметила, что Ратушняк подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

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По словам Сарган, специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников (членов организованной преступной группы) - президента Украины В. Януковича, главы Службы безопасности Украины А. Якименко и его первого заместителя В. Тоцкого.