Луценко: жоден слідчий у справах Майдану не звільнений

"Вважаю, що за 4 роки існування Управління Горбатюка зробило багато, але недостатньо… Жоден слідчий, жоден прокурор у справах Майдану не був звільнений. Всі вони працюють", - сказав Луценко.



Нагадаємо, “справи Майдану” щодо яких завершилося або триває розслідування можуть передати до Державного бюро розслідувань, коли воно запрацює. Про це повідомив голова Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.



Нагадаємо, станом на кінець квітня у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 році повідомлено про підозру 57 особам.