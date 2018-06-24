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Справи Майдану передадуть до ДБР - ГПУ

Справи Майдану передадуть до ДБР - ГПУ

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КИЇВ. 24 червня. УНН. “Справи Майдану” щодо яких завершилося або триває розслідування можуть передати до Державного бюро розслідувань, коли воно запрацює. Про це в ефірі “Громадського радіо” повідомив голова Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.

“Законодавець визначив, що ці справи, які раніше були підслідні прокуратурі, мають розслідуватися ДБР. Єдине — він зробив ремарку про те, що старі провадження, у тому числі ті, до яких можна відносити розслідування про злочини під час Майдану, слідча прокуратура може розслідувати до 20 листопада 2019 року”, — сказав Горбатюк.

Нагадаємо, станом на кінець квітня у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 році повідомлено про підозру 57 особам.

Раніше повідомлялось, що департамент спецрозслідувань Сергія Горбатюка трансформується в слідче управління, а процесуальні керівники переходять в департамент процесуального керівництва. Жоден слідчий чи процесуальний керівник у “справах Майдану” не буде ні звільнений, ні змінений.

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