У ГПУ прокоментували "ліквідацію" Департаменту спецрозслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Внаслідок реформування Департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка в слідче управління жоден слідчий чи процесуальний керівник у “справах Майдану” не буде ні звільнений, ні змінений. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Департамент спецрозслідувань С.Горбатюка трансформується в слідче управління, а процкери переходять в департамент процесуального керівництва”, — зазначила вона.
За словами Сарган, такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих відбувається для приведення структури Генеральної прокуратури України у відповідність до чинного законодавства.
“Тому ніякої зради немає. Є лише надумана істерика прихильників керівника одного департаменту. Головне: в результаті реформування ЖОДЕН слідчий чи процесуальний керівник у „справах Майдану“ не буде ні звільнений, ні змінений! Тому Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану — рік, п’ять, десять. Стільки, скільки його захищатимуть зацікавлені в цьому”, — зазначила вона.
Прес-секретар також зазначила, що подібної трансформації зазнає також, наприклад, департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки та всі інші департаменти, в яких поєднано і слідство, і процесуальне керівництво.
Зазначимо, раніше народний депутат Мустафа Найєм заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко збирається підписати наказ, який ліквідує Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, що розслідує справи Майдану.