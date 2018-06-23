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В ГПУ прокомментировали "ликвидацию" Департамента спецрасследований

В ГПУ прокомментировали "ликвидацию" Департамента спецрасследований

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. В результате реформирования Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка в следственное управление ни один следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" не будет ни уволен, ни заменен. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Департамент спецрасследований С.Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процкеры переходят в департамент процессуального руководства", - отметила она.

По словам Сарган, такой вариант отделения процессуальных руководителей от следователей происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие с действующим законодательством.

"Поэтому никакой зрады нет. Есть только надуманная истерика сторонников руководителя одного департамента. Главное: в результате реформирования НИ ОДИН следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" не будет ни уволен, ни заменен! Поэтому Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять. Столько, сколько его будут защищать заинтересованные в этом", - отметила она.

Пресс-секретарь также отметила, что подобной трансформации подвергается также, например, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие, и процессуальное руководство.

Отметим, ранее народный депутат Мустафа Найем заявил, что Генеральный прокурор Юрий Луценко собирается подписать приказ, который ликвидирует Департамент специальных расследований ГПУ, расследующий дела Майдана.

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