Нардеп: ГПУ планує ліквідувати Департамент спецрозслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко планує ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку народного депутата Мустафи Найєма.
“У нас погані новини. Генеральний прокурор готується підписати наказ, який фактично ліквідує Департамент спеціальних розслідувань ГПУ, який займається розслідуванням справ Майдану”, — зазначив у повідомленні нардеп.
Він додав, що формальна ліквідація відбуватиметься шляхом поділу прокурорів і слідчих. Відділ процесуальних керівників департаменту приєднають до загального департаменту процесуальних керівників під керівництвом заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Слідчих департаменту готують перевести до складу Головного слідчого управління.
“Я дуже хочу помилятися. Але ніякої інформації, яка спростовує вище викладене я не зможу отримати — ні у керівництва відомства, ні у тих, хто знайомий з ситуацією в нутрі”, — додав Найєм.
Як повідомляв УНН, у Генеральній прокуратурі України заявляють про активізацію хабарників останнім часом. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.