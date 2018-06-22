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Нардеп: ГПУ планирует ликвидировать Департамент спецрасследований

Нардеп: ГПУ планирует ликвидировать Департамент спецрасследований

Киев  •  УНН

 • 10443 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко планирует ликвидировать Департамент специальных расследований Генпрокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу народного депутата Мустафы Найема.

“У нас плохие новости. Генеральный прокурор готовится подписать приказ, который фактически ликвидирует Департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана”, — отметил в сообщении нардеп.

Он добавил, что формальная ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей. Отдел процессуальных руководителей департамента присоединят к общему департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя генпрокурора Юрия Столярчука. Следственных департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления.

“Я хочу ошибаться. Но никакой информации, которая опровергает выше изложенное я не смогу получить — ни у руководства ведомства, ни у тех, кто знаком с ситуацией в внутри”, — добавил Найем.

Как сообщал УНН, в Генеральной прокуратуре Украины заявляют об активизации взяточников в последнее время. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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