У ГПУ фіксують активізацію хабарників

"На відміну від позаминулого тижня, спостерігається зріст активності корупціонерів майже на 40%. Зокрема, на тиждень, що минув, правоохоронці зафіксували 16 фактів отримання неправомірної вигоди", - сказав Лисенко.



За його словами, серед хабарників – чиновники державних органів влади, поліцейські, військовослужбовці, представники рятувальної, прикордонної, податкової служби та інспектор рибного патруля. При цьому розмір виявлених хабарів минулого тижня коливався – від 1,5 тис. грн до 4 тис. дол.



Як повідомляв УНН, на Луганщині співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою Об’єднаних сил викрили на хабарі інспектора прикордонної служби Лисичанського прикордонного загону.