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У ГПУ фіксують активізацію хабарників

У ГПУ фіксують активізацію хабарників

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У Генеральній прокуратурі України заявляють про активізацію хабарників останнім часом. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.

"На відміну від позаминулого тижня, спостерігається зріст активності корупціонерів майже на 40%. Зокрема, на тиждень, що минув, правоохоронці зафіксували 16 фактів отримання неправомірної вигоди", - сказав Лисенко.

За його словами, серед хабарників – чиновники державних органів влади, поліцейські, військовослужбовці, представники рятувальної, прикордонної, податкової служби та інспектор рибного патруля. При цьому розмір виявлених хабарів минулого тижня коливався – від 1,5 тис. грн до 4 тис. дол.

Як повідомляв УНН, на Луганщині співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою Об’єднаних сил викрили на хабарі інспектора прикордонної служби Лисичанського прикордонного загону.

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