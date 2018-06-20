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Прикордонник на Луганщині налагодив схему отримання хабарів з пенсіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. На Луганщині співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою Об’єднаних сил викрили на хабарі інспектора прикордонної служби Лисичанського прикордонного загону. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично вимагав гроші з пенсіонерів, які мешкають на окупованих територіях, за внесення фіктивних даних про терміни перетину лінії розмежування”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вартість “послуги” становила 600 грн з кожного пенсіонера. Співробітники спецслужби затримали хабарника в одному із населених пунктів Луганської області під час отримання чергового “траншу” в розмірі шість тисяч гривень. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби у Харківській області разом з правоохоронцями із ГПУ та СБУ затримали двох посадових осіб відділення інспекторів прикордонної служби “Куп’янськ” за підозрою у корупції.

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