Двоє прикордонників з Куп’янська погоріли на хабарі майже 20 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби у Харківській області разом з правоохоронцями із ГПУ та СБУ затримали двох посадових осіб відділення інспекторів прикордонної служби “Куп’янськ” за підозрою у корупції. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Установлено, що вказані службові особи, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, вимагали та одержали від громадянина Азербайджанської Республіки 19,8 тисяч гривень за вчинення в його інтересах дій щодо зняття заборони в’їзду на територію України”, — йдеться у повідомленні.
Підозрюваних затримали безпосередньо після здійснення прикордонно-митного оформлення потяга “Київ-Баку” на вході до будівлі залізничного вокзалу. Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, тривають обшуки.
Затриманим готуються оголосити повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Крім того, до суду буде скеровано клопотання про обрання запобiжного заходу у видi тримання під вартою, а також відсторонення їх від займаних посад.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.
Нагадаємо, київського прокурора піймали на хабарі 22,5 тисячі доларів.